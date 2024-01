Shannen Doherty punge Kevin Smith: 'La mia carriera è morta dopo Generazione X'

Secondo Shannen Doherty, Generazione X le ha rovinato la carriera: lo ha affermato in una conversazione con Kevin Smith, regista del film e ospite del suo podcast Let's Be Clear. Nello stesso podcast Doherty ha recentemente parlato della mancanza di supporto femminile sul set di Streghe, puntando il dito contro Alyssa Milano.

"Questa è la cosa interessante di Generazione X, il fatto di non essere stato un successo al botteghino" ha affermato Doherty parlando delle sorti del film con Smith. Il regista ha concordato su questo punto: "Sì, è morto [il film]". Un'affermazione a cui Doherty ha fatto eco con una piccola frecciata: "È proprio morto, così come morì la mia carriera nel cinema. È finita lì". "È proprio finita lì. La gente pensava che fossi io a trainare il film, dunque se era stato un fiasco al botteghino era completamente colpa mia. Quindi dopo non c'è stata più nessuna carriera nel cinema per me, il che è stato un po' brutale" ha aggiunto l'attrice, sollecitata dalle domande di Smith. "Pensavo che Generazione X mi avrebbe spinta in quell'ingranaggio". Dopo questo racconto, Smith ha sentito di dover fare delle scuse a Doherty: "Ha ragione lei. Era tipo, se questa cosa funziona, arriva la carriera cinematografica. Ma non ha per niente funzionato. Mi scuso per questo".

Smith ha raccontato che Generazione X usciva con addosso grandi aspettative, soprattutto in seguito a un test andato a buon fine con il pubblico al San Diego Comic Con: "Tom Pollock, all'epoca capo degli Universal Studios, era lì ed era tipo "Ero qui per il test screening di Animal House e per questo. Questo film guadagnerà 100 milioni di dollari". Si è sbagliato di 98 milioni". Ma nonostante l'insuccesso al box office, con il tempo Generazione X si è guadagnato lo status di cult: "Generazione X è uscito morendo di una triste morte per poi avere quest'ascensione di dieci anni allo status di classico" ha affermato il regista. Qualche mese fa Kevin Smith ha espresso l'intenzione di fare un film su Stan Lee, ma non si hanno ancora notizie in merito a questo progetto.