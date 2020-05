Shannen Doherty, l'icona di Beverly Hills si prepara a tornare al cinema: tutti i dettagli

Nel corso del Quarantine Watch Party organizzato da ComicBook a cui ha parteciapato il regista Kevin Smith per la visione congiunta di Jay and Silent Bob Strike Back e Jay and Silent Bob Reboot!, quest'ultimo ha fornito numerosi dettagli sui vari progetti a cui si sta attualmente dedicando. Tra questi c'è il sequel di Generazione X.

A quanto pare, secondo quanto dichiarato da Smith stesso, Shannen Doherty riprenderà il suo ruolo di Rene Mosier anche nell'atteso Twilight of the Mallrats, questo il titolo provvisorio del sequel di Generazione X, il cui titolo orginale è appunto Mallrats. Il regista l'ha comunicato mentre rivelava un aneddoto riguardante però il film sui Jay e Silent Bob: "Quando ho avuto l'idea di Jay & Silent Bob in Hollywood sul set di Scream 3, dopo che il grande Wes Craven mi aveva concesso un cameo nel film, gli ho poi restituito il favore (condividiamo anche il giorno del compleanno). E Shannen Doherty tornerà con noi in Twilight of the Mallrats".

Smith ha spesso utilizzato Twitter in queste ultime settimane per aggiornare sui suoi progetti attuali, come appunto il sequel di Mallrats così come il terzo film su Clerks del quale si sta anche occupando della sceneggiatura.

Che il personaggio di Rene Mosier dovesse tornare era evidente, ma non c'era la certezza che sarebbe tornata anche la Doherty a causa delle sue condizioni di salute. L'attrice infatti sta affrontando la lotta contro il cancro al seno al quarto stadio e nell'ultimo anno dalla diagnosi non ha effettuato alcuna apparizione pubblica.

In Twilight of Mallrats apparirà anche Bruce Campbell, mentre recentemente Smith ha ricordato il suo incontro con Stan Lee all'epoca del primo film, in cui l'autore ebbe uno spassoso cameo (citato anche in Captain Marvel).