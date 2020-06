Shanghai Surprise, il punto più basso di Madonna al cinema?

Nel 1986 Madonna, nonostante lo strepitoso successo discografico, faticava a imporsi anche al cinema e una serie di pellicole cercarono di sfruttare il suo carisma e il suo lato più sensuale. Dopo la commedia Cercasi Susan disperatamente, la MGM tentò la carta del film sentimentale in coppia con un giovanissimo Sean Penn: Shanghai Surprise.

L'operazione sulla carta sembrava vincente: una coppia giovane e in ascesa come Madonna e Sean Penn sembrava ben assortita, e il successo nelle hit-prade di Madonna poteva garantirle una nutrita schiera di pubblico. La pellicola inoltre era co-prodotta dall'ex-Beatle George Harrison con la sua HandMade Films e questi fornì anche la colonna sonora principale.

Il flop al botteghino però fu clamoroso: Shanghai Surprise incassò solamente 2,3 milioni di dollari a fronte del budget di 17 milioni; il film esordì nelle sale incassando così poco nei primi giorni di programmazione che i produttori rimisero mano al girato per tagliarlo in più porti, dato che il pubblico non era "minimamente interessato alla storia". Il film tentava di replicare la formula di pellicole avventurose alla Indiana Jones, con una protagonista che richiamava alla memoria la Rita Hayworth de La signora di Shanghai di Orson Welles e dotando Sean Penn di un'aura pop in parte garantita dalle musiche fornite da Harrison.

Su un totale di otto recensioni, il film racimolò un misero 13% su Rotten Tomatoes e si guadagnò anche 6 nomination di Razzie Awards, dove Madonna vinse perfino il premio come peggior attrice. Dopo il fallimento del film, nemmeno la colonna sonora firmata da Harrison venne mai pubblicata; solo i due singoli Shanghai Surprise e Zig Zag vennero poi inclusi come bonus nella versione CD del 2004 di Cloud Nine. Il fiasco di Madonna al cinema sarebbe poi proseguito l'anno dopo con Who's That Girl.