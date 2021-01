Shang-Chi vs Hulk, chi vincerebbe? Parla Jim Starlin, creatore di Thanos

Dopo le parole di Simu Liu dedicate a un eventuale scontro tra Hulk e il suo Shang-Chi, che approderà al cinema diretto da Destin Daniel Cretton la prossima estate, intervistato da un podcast di Comicbook.com anche Jim Starlin, co-creatore del personaggio, ha voluto esprimersi in merito al possibile vincitore di tale scontro.

Spiega Starlin:



"Shang-Chi potrebbe vincere lo scontro. È però una risoluzione ipotetica, non certa, perché c'è lo Shang-Chi che abbiamo creato io e Steve Englehart, e poi un altro e più recente o diverso che - l'ho scoperto da poco - ha poteri aggiuntivi, come ad esempio la capacità di duplicare se stesso. Se questa duplicazione è infinita, allora, potrebbe effettivamente affrontare e avere persino la meglio su chiunque. Da solo dovrebbe però essere molto fortunato a combattere corpo a corpo contro Hulk. Potrebbe comunque non essere fuori dalla sua portata perché anche lui ha punti di pressione e terminazioni nervose. Certo, Shang-Chi dovrebbe destreggiarsi al massimo delle sue capacità per arrivare a colpire uno di quei punti, ma fondamentalmente si tratta di un essere vivente, una creatura in carne e ossa, solo molto più grande, verde e quasi onnipotente. Quindi sì, Shang-Chi avrebbe una possibilità anche nella sua versione base, mentre in quella con duplicazione, per quanto mi riguarda, è come se potesse affrontare anche il mondo intero".



Simu Liu sarà ovviamente Shang-Chi, accompagnato da Tony Leung nei panni di WenWu aka Il Mandarino, Awkwafina nel ruolo di Katy, Michelle Yeoh come Jiang Nan, Meng'er Zhang nella parte di Xialing, Ronny Chieng nei panni di Jon Jon, Fala Chen nel ruolo di Jiang Li e infine Florian Mounteanu di Creed II nella parte del supercriminale Razor Fist.



Originariamente previsto per un'uscita a febbraio 2021, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è stato posticipato prima a maggio 2021 e successivamente al 9 luglio 2021, data che al momento sembrerebbe essere quella definitiva. Come noto ci sono stati numerosi ritardi nei film MCU a causa dal coronavirus pandemia, ma a quanto pare la compagnia si sta portando avanti col lavoro: il primo trailer di Spider-Man 3 arriverà a dicembre, per esempio, e se il buongiorno si vede dal mattino molto presto i fan potranno avere un first-look anche di Shang-Chi e Gli Eterni.