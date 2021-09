Shang-Chi vs gli Avengers, quanto è forte l'eroe Marvel rispetto ai Vendicatori?

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è arrivato in sala a Settembre e ha già superato ogni aspettativa al box office. La Marvel ha così introdotto un nuovo eroe, interpretato da Simu Liu, che potrebbe unirsi agli Avengers. Ma in quanto a forza, dove si andrebbe a collocare tra gli eroi che conosciamo?

Abbiamo già notato, conoscendo Black Widow e Occhio di Falco, che i superpoteri non sono un pre-requisito fondamentale per entrare a far parte degli Avengers, e con la sua grande abilità con i pugni, Shang-Chi può guadagnare molto facilmente un posto tra di loro. Ovviamente sappiamo che Shang-Chi può contare su un piccolo aiuto. Proprio questo lo farebbe collocare in una posizione interessante tra gli Avengers, perché l'eroe è forte sia con che senza l'aiuto di un'arma leggendaria. Ma sorge ora un'altra domanda: quali degli Avengers riuscirebbe il personaggio di Simu Liu a sconfiggere?

Sicuramente potrebbe vincere facilmente lo scontro con supereroi come Spider-Man, il Winter Soldier, Vedova Nera e Occhio di Falco, che non sono oggettivamente tra i più forti del gruppo. Potrebbe anche sconfiggere, a sorpresa forse per molti, Captain America. Dotato del potere degli Anelli, Shang-Chi potrebbe inoltre arrivare a vincere contro Black Panther e la sua tuta in vibranio, poiché la forza dei Dieci Anelli sarebbe in grado di distruggere questo materiale.

Tuttavia nulla potrebbe contro supereroi di forza superiore, come Thor, Hulk o Scarlet Witch, considerata la più potente di tutti gli Avengers. Dunque si tratterebbe di un buon acquisto per il gruppo, che però ha già dei leader di un certo livello tra le sue fila.

Intanto, a proposito di Vendicatori, il finale di Shang-Chi potrebbe aver spianato la strada al prossimo film sugli Avengers.