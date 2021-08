Shang-Chi, nel nuovo video ufficiale c'è il cameo di un personaggio di Spider-Man!

A meno di due settimane dall'uscita nelle sale italiane, i Marvel Studios hanno diffuso in rete una clip ufficiale di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli che offre un nuovo sguardo alle abilità del protagonista e un cameo da Spider-Man: Homecoming.

Il filmato in questione offre un nuovo sguardo al combattimento sul bus già intravisto nel trailer ufficiale di Shang-Chi, in cui l'eroe interpretato da Simu Liu affronta dei letali assassini mentre la sua amica, Katy (Awkwafina), cerca di impedire che il mezzo si schianti con tutti i passeggeri a bordo.

Se conoscete Spider-Man: Far From Home a memoria probabilmente avete riconosciuto uno di questi ultimi, ovvero il venditore di strada interpretato da Zach Cherry. Il personaggio dai lunghi capelli e la folta barba era infatti già comparso nel film di Jon Watts gridando a Spider-Man di fare una capriola, e nella clip lo vediamo trasmettere in streaming lo scontro tra Shang-Chi e i malviventi.

Diretto da Destin Daniel Cretton, vi ricordiamo che il film vede nel cast anche Tony Leung nei panni del vero Mandarino, padre del protagonista e villain principale della pellicola. L'uscita nei cinema italiani è fissata al prossimo 3 settembre.

Intanto, Cretton ha svelato il consiglio che ha ricevuto dal regista di Black Panther Ryan Coogler.