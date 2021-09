Shang-Chi: nel nuovo video Marvel c'è il campione olimpico Juri Chechi!

Marvel Italia ha diffuso in streaming un video in cui l'ex-ginnasta e campione olimpico Juri Chechi introduce l'ultimo film del Marvel Cinematic Universe, ovvero Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, uscito trionfatore dal suo primo weekend al box-office americano e internazionale andando al di là di ogni più rosea aspettativa.

"Quando ho iniziato a capire che gli anelli erano parte della mia vita, ho stabilito un legame con loro. Questi anelli hanno una potenza straordinaria e con loro ho trovato il mio destino". Parole di Shang-Chi? Non esattamente, perché è Juri Chechi a pronunciarle, ovvero l'ex-campione olimpico nella disciplina proprio degli anelli che si è offerto di sponsorizzare l'ultimo tassello del Marvel Cinematic Universe approdato in sala una settimana fa.

L'atleta e ginnasta traccia quindi un parallelo tra le sfide affrontate dall'eroe Marvel e la sua vita di campione. "Ho dovuto superare sfide difficili, complicate, ma ho capito che l'importante è comunque provarci fino in fondo. Come Shang-Chi, se ci credi fino in fondo ogni sogno è realizzabile". Trovate il video completo in alto su questa pagina.

Presente dal 1° settembre scorso nelle sale italiane, Shang-Chi ha superato ogni aspettative al box office nel suo week-end d'esordio, e il futuro per il personaggio e per il suo franchise stand-alone si prospetta particolarmente radioso. I camei nella scena post-credit di Shang-Chi hanno anticipato nuove storie in arrivo, e i fan sicuramente non vedono l'ora di scoprire dove condurranno le varie briciole di pane disseminate lungo il film. Secondo voi come proseguirà la storia di Shang-Chi? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Infine, potete leggere la nostra recensione di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.