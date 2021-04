Shang-Chi, finalmente un vero sguardo al costume del protagonista del film Marvel!

Dopo che i Funko Pop hanno svelato la presenza di un importante personaggio di Shang-Chi, svelato la presenza di un importante personaggio di Shang-Chi, il film con Simu Liu torna a mostrarsi grazie ai leak della linea di giocattoli Marvel Legends, i quali offrono finalmente un vero sguardo al costume del protagonista.

In attesa di mettere gli occhi sul trailer ufficiale della pellicola, dunque, i fan possono consolarsi con due artwork ufficiali dedicati rispettivamente a Shang-Chi e Il Mandarino, insieme ai quali sono presenti delle brevi descrizioni dei personaggi.

Ecco le descrizioni:

Shang-Chi : "Allenato fin da bambino dalla misteriosa Organizzazione dei Dieci Anelli, Shang-Chi deve affrontare il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato di nuovo nella rete di suo padre".

Wenwu/Il Mandarino: "Wenwu, padre di Shang-Chi, è il temuto leader dell'Organizzazione dei Dieci Anelli, la quale si nasconde nell'ombra dell'MCU sin dall'inizio".

Ecco dunque la conferma che Il Mandarino, interpretato dal grande Tony Leung di In the Mood for Love, sarà effettivamente il padre del protagonista come avevano ipotizzato in molti nel corso degli ultimi mesi.

Che ve ne pare del costume del nuovo eroe Marvel? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che l'uscita di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings è prevista per il prossimo 3 settembre 2021.

