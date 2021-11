Shang-Chi, un vero autista critica la scena del bus: i tweet sono esilaranti

Ancora nelle sale Eternals non sta ottenendo affatto il successo di pubblico e critica che la Marvel si aspettava. In compenso, il suo penultimo titolo, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, è tornato in tendenza dopo l'arrivo su Disney+. E dopo che un'insospettabile autista di bus ne ha smontato il combattimento più iconico.

Immaginate di essere una delle più grandi major dell'intrattenimento e di aver passato mesi, per non dire anni, a preparare sceneggiatura e riprese per il vostro ultimo film, in particolare per la scena di combattimento sul bus in Shang Chi. Ora figuratevi che un anonimo autista di bus di San Francisco, dove il film è ambientato, una volta staccato dal turno di lavoro si sieda davanti allo schermo per vedere quel film: e che smonti dall'inizio alla fine, tacciandola di poca credibilità, la scena di combattimento più iconica di tutta la pellicola - di cui trovate qui la nostra recensione di Shang Chi.

E' quanto successo alla Marvel con Shang-Chi appunto, che contiene a inizio pellicola questa lunghissima e complessa sequenza - registicamente parlando - in cui il protagonista fa il suo debutto come moderno Jackie Chan, riempiendo di sganassoni una serie di villain, il tutto a bordo di un autobus. A vederla anche un certo Mack, utente di twitter che si è qualificato come autista di autobus di San Francisco per la compagnia SFT, cui appartiene anche il bus della scena in questione.

In una serie di tweet che trovate in calce, oltre a fare grande sberleffo e ironia di molte sequenze di combattimento, il tale Mack ha messo in luce ogni singolo dettaglio, soprattutto riguardo i comportamenti dell'autista, che dimostrerebbe la poca credibilità e qualifiche dell'autista. In un tweet, ha detto: "Il nostro operatore di autobus, interpretato da Michael-Anthony Taylor, scopre che il suo freno di servizio non funziona. Sta schiacciando sul pedale e non si ferma. È terribile! E indossa gli auricolari. È terribile. Potrebbe sicuramente essere accusato di un incidente evitabile da parte di SFT". La discussione ha catturato persino l'attenzione del protagonista, Simu Liu, che l'ha definita "fottuta****e magnifica". Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!