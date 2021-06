Shang-Chi, nel trailer spunta lo scudo di Captain America! Guardate l'easter-egg

Il nuovo trailer di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli ha lasciato i fan di stucco con il ritorno di Abominio e un personaggio di Doctor Strange, ma è stato scovato anche un altro easter-egg legato a Captain America.

Come potete vedere voi stessi nel frame in calce all'articolo, lo scudo di Steve Rogers appare nella già famosa scena del ritorno di Abominio: mentre il mostro interpretato da Tim Roth ne L'incredibile Hulk carica contro gli scudi runici di Wong, sullo sfondo si intravede quella che sembrerebbe essere una replica dello scudo di Captain America. Voi ci avevate fatto caso? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo che Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli è stato diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Kevin Feige e Jonathan Schwartz, con Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Charles Newirth come produttori esecutivi. David Callaham e Destin Daniel Cretton e Andrew Lanham hanno scritto la sceneggiatura del film, la cui uscita è attualmente prevista per il 3 settembre. Il cast ha per protagonista Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi, e include anche Tony Leung, Awkwafina, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng'er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng. La storia vedrà Shang-Chi affrontare l'organizzazione terroristica nota come i Dieci Anelli, lo stesso gruppo di villain che sequestrò Tony Stark prima che diventasse Iron Man.

Per quanto riguarda Captain America, vi ricordiamo che il ruolo del supereroe oggi è interpretato da Anthony Mackie, che sarà protagonista di Captain America 4. Inoltre, Chris Evans dovrebbe tornare in un misterioso progetto non ancora annunciato e apparentemente slegato da quello dedicato a Sam Wilson.