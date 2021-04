Shang-Chi, nel primo trailer del film c'è anche un cameo da Spider-Man: Homecoming

Quest'oggi i Marvel Studios ci hanno offerto un primo sguardo al mondo di Shang-Chi e la Leggenda dei 10 Anelli con delle foto e un trailer promozionale, e proprio quest'ultimo presenterebbe un curioso easter egg direttamente da Spider-Man: Homecoming.

Tutto è connesso nel Marvel Cinematic Universe, e se può capitare di vedere Darcy Lewis o Jimmy Woo in WandaVision, allora può capitare anche di vedere... Il tipo del carretto degli hot-dog che in Spider-Man: Homecoming aveva chiesto a Spider-Man di fare una capriola in aria nel trailer di Shang-Chi e la Leggenda dei 10 Anelli.

Una fan ha infatti notato che nella scena dell'autobus nel filmato condiviso quest'oggi dai Marvel Studios, dietro a Awkawfina sembra apparire proprio l'interprete di tale personaggio, Zach Cherry (You, Crashing).

"È Zach Cherry quello?" si è chiesta la ragazza. E quando un altro utente ha ripetuto la domanda taggando l'attore, questo ha risposto "Non si può dire che non lo sia".

Certo, non si tratterà di un cameo rilevante tanto quanto il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch in Thor: Ragnarock, ma è sicuramente un curioso easter egg.

Shang-Chi e la Leggenda dei 10 Anelli arriverà prossimamente nelle sale, e nel frattempo che attendiamo il suo arrivo, possiamo goderci l'ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier su Disney+, la serie tv Loki sempre sulla piattaforma streaming, e l'arrivo di Black Widow su grande e piccolo schermo.