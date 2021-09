Shang-Chi, Tony Leung svela i suoi supereroi preferiti: non sono quelli che pensate!

Nel corso di una recente intervista promozionale con un sito cinese Tony Leung, il leggendario attore hongkonghese visto recentemente in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, ha rivelato quali sono i suoi supereroi Marvel preferiti.

Leung ha ammesso di essere un fan della Marvel da sempre, e nella clip dell'intervista pubblicata in Cina - e ricondivisa su Reddit dall'utente someone8787, potete visionarla in calce all'articolo - l'attore veterano ha rivelato che Iron Man e Deadpool sono i suoi eroi preferiti. Una scelta sicuramente curiosa e tutt'altro che campanilistica.

La scelta di Iron Man da parte di Tony Leung come suo supereroe preferito è interessante considerando il rapporto tra il Mandarino e Tony Stark nei fumetti e nei film: i Dieci Anelli, l'organizzazione guidata dal personaggio di Tony Leung in Shang-Chi, ha fatto il suo esordio nel MCU proprio nella saga di Robert Downey Jr., e addirittura in Iron Man 3 Ben Kingsley interpreta una versione 'fake' de il Mandarino, come spiegato anche in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Sfortunatamente, tuttavia, una battaglia tra il (vero) Mandarino e Iron Man appare quantomai improbabile, dal momento che entrambi i personaggi sono morti nel MCU. Per quanto riguarda Deadpool, invece, che non ha alcun legame con il personaggio di Leung né nei film né nei fumetti, sembra che il popolare e sboccato antieroe di Ryan Reynolds abbia semplicemente fatto breccia nel cuore di Tony Leung.

Sarà interessante vedere se per l'attore hongkonghese si presenteranno ulteriori opportunità per riprendere il suo ruolo dopo gli eventi di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Come per gli altri suoi lavori, l'attore ha incarnato una magnifica interpretazione nel ruolo del padre in lutto di Shang-Chi, il cui amore per la sua defunta moglie lo costringe a compiere azioni irrazionali e pericolose. Stando all'accoglienza dei fan sui social dopo l'uscita del film Wenwu è già uno dei villain più amati del MCU, e una sua futura apparizione (magari in un flashback) non è da escludere.

