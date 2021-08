Shang-Chi, quello di Tony Leung sarà un Mandarino diverso da quello che vi aspettate

Se pensate di vedere una rappresentazione cinematografica comica del Mandarino nel prossimo e attesissimo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, allora potreste rimanere delusi, dato che stando a David Callaham, uno degli sceneggiatori del film, il personaggio di Tony Leung sarà qualcosa di diverso da quello che si aspettano i fan.

Lo ha rivelato l'autore nel nuovo numero di Empire Magazine, dove ha spiegato che quella di Leung è una nuova versione del personaggio, anche una nuova interpretazione dello stesso. Queste le sue parole:



"La nostra versione del personaggio non è il Mandarino nel modo in cui i fan lo intendono o si aspettano che sia. Il Mandarino è il ruolo e il titolo che gli è stato affibbiato da persone in passato che non comprendevano la sua cultura. Ma è un personaggio molto più profondo di quanto molte persone si aspetterebbero".



Simu Liu vestirà ovviamente i panni di Shang-Chi, accompagnato da Tony Leung nei panni di WenWu aka Il Mandarino, Awkwafina nel ruolo di Katy, Michelle Yeoh come Jiang Nan, Meng'er Zhang nella parte di Xialing, Ronny Chieng nei panni di Jon Jon, Fala Chen nel ruolo di Jiang Li e infine Florian Mounteanu di Creed II nella parte del supercriminale Razor Fist.



Vi lasciamo alla nostra analisi del trailer di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. ricordandovi che si tratta del secondo cinecomic MCU della Fase 4, dopo il quale arriveranno Gli Eterni e Spider-Man: No Way Home.



Shang-Chi e La leggenda dei Dieci Anelli uscirà nelle sale italiane il 1° settembre 2021.