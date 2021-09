Shang-Chi, Tony Leung comparirà in altri film del Marvel Cinematic Universe?

Che nel futuro del Marvel Cinematic Universe ci sarà spesso e volentieri modo di rivedere Shang-Chi è stato chiaro sin dall'annuncio del film di Destin Daniel Cretton: in queste ore, però, i fan si stanno interrogando sul possibile ritorno di un altro personaggio che sembra aver riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico.

Stiamo parlando del Mandarino: dopo gli elogi rivolti dal regista di Shang-Chi a Tony Leung, infatti, in tanti si chiedono se mai ci sarà modo di rivedere la nuova, riuscitissima versione del villain Marvel nel futuro del franchise. Ma c'è davvero speranza in tal senso?

A parlarne è stato il giornalista Jeff Yang, che ha rivestito il ruolo di consulente culturale per Marvel proprio durante la produzione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: "Speravo che avrebbero reso un po' più chiaro il fatto che abbia un ruolo nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Non dirò altro" sono state le parole di Yang.

Certo, visto il finale del film con Simu Liu non riusciamo proprio a immaginare in che modo il Mandarino possa far ritorno: Marvel, però, sa sempre come stupirci! Vi piacerebbe vedere Tony Leung in un futuro film del franchise? Fatecelo sapere nei commenti! In questi giorni, intanto, si continua a discutere della possibile censura in Cina ai danni di Shang-Chi.