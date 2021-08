Shang-Chi, svelata la durata del nuovo film Marvel: sarà più corto di Black Widow!

A poche ore dalla pubblicazione del nuovo poster ufficiale di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, viene anche rivelata la durata ufficiale del ventiquattresimo lungometraggio dei Marvel Studios.

Secondo quanto riportato da Cinemark, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe dura 2 ore e 12 minuti, di poco inferiore alla durata del recente Black Widow di Cate Shortland. Ricordiamo che Destin Daniel Cretton ha diretto il film da una sceneggiatura che ha scritto in collaborazione con Dave Callaham e Andrew Lanham. Il film è interpretato da Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi con Awkwafina, Meng'er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh e il leggendario Tony Leung nei panni del vero Mandarino, il cui sostituto venne interpretato da Ben Kingsley in Iron Man 3.

Il film ha attualmente una distribuzione prevista esclusivamente nelle sale cinematografiche, con la data d'uscita stabilita per il 3 settembre negli USA e per l'1 settembre in Italia. Tuttavia la situazione covid in America non è delle più rassicuranti, come indicano anche i dati di affluenza e incassi al botteghino domestico, e chissà che durante la chiamata sugli utili del terzo trimestre che la Disney terrà giovedì non arriveranno nuove informazioni su eventuali contromosse, come una distribuzione in streaming su Disney+.

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli era inizialmente previsto in uscita nel febbraio 2020.