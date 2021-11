Shang-Chi, gli stuntmen lo consacrano 'l'Avengers più fastidioso': ecco perché

Chris Cowan e Yung Lee, stuntmen di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, hanno spiegato in una recente intervista le difficoltà che hanno incontrato nel portare in vita il potere degli Anelli di Shang-Chi (Simu Liu) definendolo l'Avengers più "fastidioso".

La scena sull’autobus in Shang Chi è certamente una delle parti fondamentali del film visto che ci mostra che c'è un nuovo supereroe là fuori, questa volta a San Francisco. Mentre alcuni fan hanno sottolineato le imprecisioni e gli errori della sequenza, altri hanno pienamente apprezzato le scene d’azione del film. Ogni battaglia è stata progettata, girata e montata in modo completamente diverso per distinguere ogni combattimento l'uno dall'altro e dal resto dell'opera del franchise.

Tuttavia, questo non ha impedito agli stuntmen Chris Cowan e Yung Lee di consacrare Shang-Chi come "l'Avengers più fastidioso" per cui progettare scene di combattimento in un'intervista con Corridor Crew.

Il team ha utilizzato vignette di pre-visualizzazione per pianificare le sequenze d'azione prima di ricevere feedback dal regista Destin Daniel Cretton: “Dirò che è sicuramente il Vendicatore più fastidioso per il quale pre-visualizzare” ha detto Cowan. “Ad esempio, sai quanto sarebbe stato più facile avere solo un martello o uno scudo? Ad esempio, il fatto che abbiamo dovuto fare tutti questi anelli, è stata dura".

Lee si detto d'accordo con il collega, dicendo che a volte sono diventati pigri e hanno semplicemente chiesto ai realizzatori di immaginare cosa avrebbero dovuto vedere quando gli anelli erano in movimento. È comprensibile capire le loro difficoltà anche perché il design a catena degli anelli collegati all'energia attorno alle braccia del possessore ha creato scene di combattimento brillanti, ma sarebbe stato difficile da visualizzare in anticipo rispetto ad armi meno complesse e più gestibili. Ora che hanno capito come portare in vita gli Anelli, si spera che il loro lavoro diventi più facile in futuro. Vi lasciamo con la nostra recensione di Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e fateci sapere nei commenti se voi avete apprezzato le scene di combattimento!