Shang-chi, tutte le straordinarie implicazioni di quelle clamorose scene post-credit

Mentre Shang-chi e la leggenda dei dieci anelli domina il box office, con un esordio addirittura superiore a Captain America e Ant-Man, torniamo a parlare del nuovo film Marvel Cinematic Universe concentrandoci sulle due incredibili scene post-credit.

Oltre ai riferimenti ad Iron Man 3 e Black Widow e agli ampiamente pubblicizzati camei di Wong e Abominio, il film Marvel Studios con protagonisti Simu Liu e Tony Leung include infatti l'inaspettata partecipazione di Mark Ruffalo e Brie Larson, che tornano rispettivamente nei panni di Bruce Banner e Captain Marvel. La sequenza, tecnicamente una 'mid-credit scene', vede Shang-Chi (Simu Liu) e Katy (Awkwafina) nel Sanctum Sanctorum di Doctor Strange: sfortunatamente lo Stregone Supremo di Benedict Cumberbatch è assente, ma con i due protagonisti ci sono, oltre a Wong, anche Carol Danvers e Bruce Banner, entrambi in collegamento olografico.

Wong, Carol e Bruce stanno cercando di mettere insieme alcune informazioni sui Dieci Anelli, e rivelano che il manufatto, oltre ad essere molto antico ed incredibilmente potente, sta anche inviando un segnale. Poco dopo questa scoperta, Carol riceve un segnale d'emergenza che la porta a salutare i suoi compagni e a troncare la comunicazione, ma dov'è diretta Captain Marvel esattamente? lo scenario più probabile è che questa emergenza serva in preparazione del prossimo film The Marvels, dove con molta probabilità la supereroina di Brie Larson si ritroverà ad affrontare un'emergenza tale da richiedere l'intervento non solo di Captain Marvel, ma anche di Ms. Marvel (interpretata da Iman Vellani e prossima al debutto nella serie tv Disney+ Ms. Marvel) e Monica Rambeau (interpretata ancora da Teyonah Parris, che riprenderà il ruolo dopo gli eventi di WandaVision).

La scena rivela anche che è trascorso almeno qualche mese dagli eventi di Avengers: Endgame, dato che i capelli di Carol sono molto più lunghi adesso. Tuttavia Bruce ha ancora il braccio inutilizzabile (dopo aver usato il Guanto dell'Infinito) e sarà interessante vedere che ruolo avrà nella serie She-Hulk, per la quale la presenza di Mark Ruffalo è già stata confermata (l'attore di Hulk dovrebbe apparire anche nella serie di Moon Knight).

La seconda scena post-credit, che arriva al termine dei titoli di coda, sembra invece stabilire il nuovo ruolo di Xialing, la sorella di Shang-Chi interpretata da Meng'er Zhang: la sequenza mostra la ragazza ereditare il quartier generale dei Dieci Anelli dopo la morte di suo padre Wenwu/ Il Mandarino, con una pesante ristrutturazione in atto sia a livello estetico sia per quanto riguarda i membri dell'esercito (adesso composto sia da uomini che da donne). Sicuramente la sua storyline proseguirà in un eventuale Shang-Chi 2.