Shang-Chi, una star del film vorrebbe scontrarsi con Wolverine!

Una star di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha rivelato con quale personaggio del mondo Marvel vorrebbe che si scontrasse il suo e... Come poteva non essere Wolverine?

Florian Munteanu aveva già parlato di Razor Fist e di come il suo personaggio sia più di un semplice soldato, ma oggi torna ribadire il concetto in un'intervista con il sito Comicbook, durante la quale ha rivelato anche con quale personaggio del MCU gli piacerebbe scontrarsi in futuro.

"Oh, è una domanda difficile" risponde Munteanu, nel frattempo che elabora al meglio la risposta "Prima di tutto, non sto spoilerando molto quando dico che vorrei mostrare un lato più emotivo di Razor Fist. Penso ci sia tanto dietro la maschera, dietro i muscoli. È una persona con una grande passione e un background davvero interessante da raccontare, quindi mi piacerebbe approfondire questo aspetto, mostrare che si tratta di qualcuno di più di un semplice soldato, anche se vediamo quanto sia leale e rimanga al fianco di Wenwu fino alla fine, almeno fino a quando non capisce che non ha altra scelta se non passare dall'altro lato se vuole rimanere vivo. Ci sono molti valori in gioco qui, e credo che per lui la famiglia sua davvero importante, e i Dieci Anelli sono diventati la sua, quindi sarebbe interessante vedere come ci è arrivato e la storia che lo ha condotto lì, come ha perso il suo braccio..."

"C'è così tanto da raccontare su questo personaggio, e come sapete, nei fumetti ha due lame alposto delle braccia, e i fan mi mandano continuamente materiali dai fumetti in cui Razor Fist incontra Wolverine. E credo che quello sarebbe uno scontro davvero forte, lame contro lame. Suona incredibile, credo ci sia un grande potenziale qui" conclude poi.

Al momento Wolverine e gli X-Men non sono ancora arrivati nel MCU, ma ormai è ovviamente solo questione di tempo prima che avvenga. Soprattutto se vogliamo credere ai presunti leak di Doctor Strange 2...