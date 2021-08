Shang-Chi, il nuovo spot anticipa il ritorno di Wong

A una settimana dall'uscita dell'attesissimo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli di Destin Daniel Cretton al cinema, Disney ha pubblicato online un nuovo spot ufficiale del cinecomic Marvel Studios con protagonista Simu Liu che anticipa soprattutto il ritorno di Benedict Wong nei panni del mitico Wong.

Prima di arrivare a mostrare le immagini dedicate a Shang-Chi, il trailer inizia partendo dalle vecchie glorie del MCU, mostrando Iron Man, Thor, Black Panther, Captain Marvel e altri, per introdurre il discorso del potere che si cela dentro ognuno di loro che poi arriva fino a Shang-Chi, aprendo allo spot questa volta incentrato sulla "nuova era Marvel" e su una delle sue più importanti new entry.



Tra le immagini, poi, spunta proprio Benedict Wong nel ruolo che interpretato ormai dal 2016, dai tempi del primo Doctor Strange. Nel filmato dice "non c'è ritorno", riferendosi poi chissà a cosa, parlando soprattutto chissà a chi - ma probabilmente proprio a Shang-Chi. Immaginiamo lo scopriremo il prossimo 1° settembre, quando il cinecomic uscirà ufficialmente nelle sale italiane.



Nel cast di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli troviamo anche Awkwafina, Fala Chen, Michelle Yeoh e Tony Leung nel ruolo di Wenwu, il vero Mandarino.



Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.