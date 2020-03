Shang-Chi: sospese le riprese in attesa dei risultati del test Coronavirus per il regista

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, le riprese principali di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sono state temporaneamente sospese, in quanto il regista Destin Daniel Cretton sta attendendo i risultati del test effettuato per il virus COVID-19 (Coronavirus).

Nell'attesa dei risultati, al regista è stato consigliato dai medici un auto-isolamento della durata di due settimane per ogni evenienza; la produzione della pellicola non è stata sospesa nella sua interezza, ma solo le riprese della prima unità, in quanto la seconda unità continuerà a lavorare sugli altri elementi del film.

In una nota diffusa dalla troupe del film leggiamo: "Come molti di voi già sapranno, il nostro regista Destin ha appena avuto un bambino, e ha voluto essere estremamente prudente visto ciò che sta succedendo al pianeta sottoponendosi all'esame per il COVID-19. Attualmente è in auto-isolamento dietro raccomandazione del suo medico. Mentre attende i risultati del test, stiamo sospendendo la produzione della prima unità di ripresa per motivi precauzionali, fino a quando non avremo i risultati del test la prossima settimana. La seconda unità di produzione continuerà a lavorare come al solito. I prossimi aggiornamenti saranno disponibili martedì prossimo. Stiamo vivendo una situazione senza precedenti. Apprezziamo la comprensione di tutti mentre cerchiamo di risolvere e affrontare questo problema".

Dopo l'annuncio della sospensione è arrivato anche il messaggio dell'attore protagonista Simu Liu: "La nostra unità si prenderà un paio di giorni di stop mentre alcune persone del nostro staff stanno prendendo le necessarie precauzioni sanitarie. Sono molto grato di lavorare per una compagnia così attiva, prudente e comprensiva durante questo periodo difficile. Tutti hanno uno stato d'animo molto buono e continueremo a lavorare per realizzare un film incredibile! Siate prudenti, lavatevi le mani e - naturalmente - non siate razzisti".

Salvo notizie di rinvii più problematici, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings uscirà nelle sale il 12 febbraio 2021. Le prime immagini dal set hanno recentemente mostrato un misterioso personaggio mascherato. Per altre notizie sul film Marvel, qui potete trovare le ultime indiscrezioni sul vociferato torneo di arti marziali di Shang-Chi.