Shang-Chi, a sorpresa arriva su Disney+ il nuovo episodio Marvel Legends

Nonostante Shang-Chi sia un personaggio totalmente inedito nel Marvel Cinematic Universe, il debutto al cinema di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli sarà accompagnato dall'uscita di un episodio speciale della serie tv Disney Marvel Legends.

Secondo un nuovo elenco pubblicato da What's On Disney+, un episodio di Marvel Studios: Legends basato su Shang-Chi verrà aggiunto sul servizio di streaming on demand a partire dall'1 settembre, data di uscita del film in Italia (con due giorni in anticipo sull'uscita nei cinema USA, che invece pubblicheranno il film Marvel a partire dal 3 settembre).

La serie Legends è stata presentata per la prima volta con l'uscita di WandaVision, con la scusa di offrire ai fan un rapido riepilogo sulle storie di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) raccontate prima del debutto della loro serie tv spin-off di Avengers: Endgame. La procedura si è ripetuta di volta in volta con Falcon & The Winter Soldier, Loki e Black Widow, ma dal momento che Shang-Chi non è mai apparso nel Marvel Cinematic Universe prima d'ora, la mossa dei Marvel Studios risulta sorprendente: è possibile che il format dell'episodio varietà rispetto ai precedenti, concentrandosi magari su un dietro le quinte del film e sui Dieci Anelli, l'organizzazione criminale presentata per la prima volta in Iron Man.

Possibile anche un riepilogo dell'affaire Mandarino, il padre di Shang-Chi, Wenwu, interpretato da Tony Leung nel film e leader del gruppo terroristico: il Mandarino era già apparso in Iron Man 3, interpretato da Ben Kingsley, il cui personaggio però si rivelava essere un impostore. Il nuovo film Marvel chiarirà questo colpo di scena, e infatti nei giorni scorsi è stato confermato che Ben Kingsley apparirà in Shang-Chi.