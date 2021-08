Shang-Chi, Simu Liu vorrebbe il crossover con Spider-Man: ecco tutti i dettagli

Simu Liu era un grande fan della Marvel ben prima di essere scelto come protagonista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe. Tanto che lo stesso Liu si era proposto via social per far parte del film. E ora Liu ha in mente un'altra avvincente idea per il futuro: un crossover con Spider-Man.

"Beh, c'è questa meravigliosa serie di fumetti in cui Shang-Chi si unisce a Spider-Man e gli insegna arti marziali e Kung Fu e gli sviluppa intorno uno stile. Ed è davvero una bella trama. Penso che sia piuttosto bello. Penso solo che sarebbe davvero incredibile lavorare, prima di tutto, con un attore come Tom che è già di per sé così incredibilmente talentuoso. E poi, sai? Li voglio vedere litigare" ha dichiarato Liu. Nel frattempo Shang-Chi è stato promosso o bocciato su Rotten Tomatoes?



Spider-Man e Shang-Chi in effetti s'incrociano in una serie di fumetti del 1979. I due si alleano con Black Widow e Nick Fury per fermare un complotto omicida all'HYDRA. Di recente invece uno spin-off dell'evento Spider-Island, intitolato Way of the Spider, mostra Shang-Chi insegnare a Peter Parker alcune nuove abilità nelle arti marziali. Quando Peter perde il suo senso di ragno, Madame Web lo invita a rivolgersi a Shang-Chi. La storia è stata pubblicata nel 2011 e chissà che un giorno Simu Liu non abbia davvero occasione di addestrare Tom Holland in un crossover tra Shang-Chi e Spider-Man.



Se volete saperne di più sul film potete leggere la nostra analisi del trailer di Shang-Chi.