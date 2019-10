Shang-Chi, Simu Liu fa visita alla Star Wars Galaxy's Edge

Il parco a tema Star Wars: Galaxy's Edge ha da poco aperto i battenti anche al Disney World Resort di Orlando, in Florida. La sua versione presente a Disneyland, in California, continua però ad attrarre diverse star del Marvel Cinematic Universe tra cui uno dei nuovi volti della Fase 4.

L'ultima star ad aver visitato il complesso è infatti Simu Liu, interprete di Shang-Chi nel film Marvel atteso per il 2021. "Che pezzo di spazzatura" ha scritto l'attore postando una foto del Millennium Falcon e riferendosi alla battuta di Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Entrambe proprietà della Disney, Marvel e Star Wars sono entrate recentemente in contatto grazie ad una novità che ha reso felici molti fan di entrambi franchise: è stato confermato, infatti che il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige produrrà un film di Star Wars in arrivo nei prossimi anni.

Al momento non è ancora chiaro se Feige lavorerà ad una pellicola non ancora annunciata o alle due trilogie già in programma, una affidata a David Benioff e D.B. Weiss (la prima ad esordire) e l'altra in mano al regista de Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson.

Per quanto riguarda il MCU, invece, Shang-Chi and the Legend of the Te Rings debutterà nelle sale il 12 febbraio 2021 come terzo film della Fase 4 dopo Black Widow e Gli Eterni. Per altre informazioni vi rimandiamo al calendario della Fase 4 del MCU.