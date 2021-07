Shang-Chi, Simu Liu sui social prende in giro Mobius di Loki: guardate le foto!

Esilarante siparietto targato Marvel Cinematic Universe sui social nelle scorse ore: Simu Liu, protagonista del prossimo film MCU Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, ha infatti postato due foto dedicate a Owen Wilson, co-protagonista di Loki.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, l'attore si è divertito a prendere in giro l'ossessione per le moto d'acqua di Mobius M. Mobius, il co-protagonista della serie tv in onda su Disney+: il personaggio interpretato da Owen Wilson infatti nel corso delle puntate precedenti non ha fatto segreto della sua passione per il jet ski, e dopo gli eventi dell'ultimo episodio la star di Shang-Chi ha voluto esaudire il suo desiderio. Naturalmente ci sono buone possibilità di rivedere Mobius in almeno uno degli ultimi due capitoli della serie tv con protagonista Tom Hiddleston, e chissà che anche a lui sarà concessa finalmente la possibilità di sfrecciare sopra la superficie dell'acqua.

Prima di salutarvi vi ricordiamo che Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli è stato diretto dal regista Destin Daniel Cretton e prodotto come al solito da Kevin Feige. La sceneggiatura è stata scritta da David Callaham, Destin Daniel Cretton e Andrew Lanham, col cast formato da Tony Leung, Awkwafina, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng'er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng. Secondo quanto rivelato dal nuovo trailer ufficiale di Shang-Chi, la storia vedrà il protagonista affrontare l'organizzazione terroristica nota come i Dieci Anelli, lo stesso gruppo di villain che sequestrò Tony Stark prima che diventasse Iron Man.

Recentemente Kevin Feige ha parlato dell'inatteso ritorno di Abominio, villain di Hulk che sarà presente in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.