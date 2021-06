Shang-Chi, Simu Liu smentisce i rumor: Fin Fang Foom non sarà nel film

Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato i durissimi allenamenti di Simu Liu per prepararsi a Shang-Chi, in cui interpreterà il primo supereroe asiatico del Marvel Cinematic Universe. In un'intervista alla NBC l'attore ha voluto smentire una voce diffusasi negli ultimi tempi sulla presenza di un particolare personaggio nel film.

Stiamo parlando di Fin Fang Foom, il drago mutaforma al centro di una serie di teorie dei fan quando è stato anticipato che tra i gadget del merchandising di Shang-Chi e la Leggenda dei 10 anelli si sarebbe stato appunto un drago.

Nei fumetti Marvel, per la verità, Fin Fang Foom è un mutaforma alieno che è arrivato sulla Terra sotto mentite spoglie per infiltrarsi nel pianeta. Parlando della rappresentazione asiatica nel nuovo film, Simu Liu ha spiegato: "Aiuta anche il fatto che alcuni elementi discutibili del materiale originale, come quella creatura mutaforma dalle sembianze di un drago che viene chiamata, in modo sconcertante, Fin Fang Foom, non compaiono nel film."

Discorso chiuso, quindi. Tra i nuovi Funko POP! dedicati a Shang-Chi, in ogni caso, a quanto emerge dal web è effettivamente presente un drago, un personaggio chiamato The Great Protector. Resta da capire, a questo punto, quale sarà il suo ruolo nel film. Intanto, è sempre grazie al merchandising che abbiamo potuto recentemente dare uno sguardo dettagliato al villain Razor Fist.