Shang-Chi, Simu Liu sul sequel: 'Felice che ci sia Destin Daniel Cretton alla regia'

Il successo di un film sta anche e soprattutto nell'alchimia tra le varie parti in causa: se fondamentale è l'intesa tra gli attori, altrettanto lo è quindi anche quella tra i protagonisti e il regista chiamato a dirigerli. A tal proposito, dunque, le previsioni per il sequel di Shang-Chi non possono essere altro che rosee!

Il sequel di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli vedrà infatti il ritorno, oltre che del cast che ha fatto le fortune dell'esordio del primo supereroe asiatico dell'MCU, anche del regista Destin Daniel Cretton, salutato con gioia dal protagonista Simu Liu.

"Ciò che mi ha reso davvero felice è stato sapere del ritorno di Destin Daniel Cretton. Non è stata una sorpresa, ma ne sono state davvero felice. È stato una parte importantissima del successo del film. Ci tengo a ricordarlo, mi è stata attribuita una parte assolutamente sproporzionata dei meriti del nostro successo, ma è davvero, davvero tutto merito di Destin. Il fatto che ci sia di nuovo lui vuol dire che saremo in grado di ripeterci, ed è fantastico" sono state le parole di un Simu Liu a dir poco entusiasta.

Cosa ne dite? Pensate anche voi che Destin Daniel Cretton sia l'uomo giusto per questo difficile compito? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Simu Liu ha parlato del futuro di Shang-Chi negli Avengers.