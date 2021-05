Shang-Chi, Simu Liu racconta i durissimi allenamenti in vista del film Marvel

Dopo le riprese aggiuntive di Shang-Chi, si avvicina il momento dell'uscita nelle sale del nuovo film Marvel, in cui Simu Liu interpreterà il primo supereroe asiatico del franchise. L'attore sino-canadese ha sempre parlato con entusiasmo del progetto, che ha affrontato curando ogni aspetto nei minimi dettagli.

Oltre ad aver spiegato la pronuncia corretta del nome Simu Liu e del titolo del film, l'attore ha raccontato a Men's Health il durissimo regime di allenamento a cui si è sottoposto per recitare in Shang-Chi. Ha spiegato di essersi allenato anche tre volte al giorno la scorsa estate in Australia, ai tempi delle riprese, sollevando pesi e lavorando alle coreografie per le scene di combattimento.

Faceva parte del suo allenamento anche tendere e allungare il suo corpo fino al limite, per abituarsi alla flessibilità richiesta dal kung-fu, e alla fine di ogni sessione Simu Liu riusciva a malapena a camminare, ma non si è fatto scoraggiare. Alla fine, come ha rivelato, l'attore ha messo su quasi cinque chili di muscoli.

Per le scene d'azione di Shang-Chi, il regista Destin Daniel Cretton si è ispirato sia ai combattimenti in stile wushu visti nel film La Tigre e il Dragone, sia ai più moderni action movie, e il film promette di essere qualcosa di unico nel Marvel Cinematic Universe.