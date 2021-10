Shang-Chi: Simu Liu pubblica alcuni video del dietro le quinte del film!

Simu Liu ci aveva recentemente raccontato i momenti salienti del tour di Shang Chi, e ora torna ancora una volta a svelarci qualcosa del dietro le quinte del film: ecco alcuni video di divertenti errori e mosse di combattimento incredibili!

Shang-Chi approderà presto su Disney+, mentre è ancora in molte sale in tutto il mondo. Il film della Marvel ha introdotto un eroe nuovo per l'universo cinematografico, e ha avuto un grande successo al botteghino sin dal suo primo weekend. Nelle scorse settimane il regista Destin Daniel Cretton ha onorato il cast in vari post su Instagram, e adesso è Simu Liu a pubblicare. Ma si tratta di post diversi da quelli del suo regista.

"Praticamente il peggior wedgie di tutti i tempi" ha scritto l'attore, riferendosi ad un piccolo problema tecnico con la biancheria intima occorso nel primo video da lui pubblicato. Questo frammento ci mostra Simu Liu mentre si arrampica, per poi cadere giù, il tutto mentre è sorretto da un'imbracatura. Provate ad immaginare quale problema potrebbe aver poi causato la caduta improvvisa!

Nel secondo video pubblicato, invece, Liu ci regala una vera e propria acrobazia, accompagnata dalla didascalia "per qualche ragione questo non è stato incluso nel film". E chissà perché, ci chiediamo!

I due video sono in calce all'articolo. Adesso i fan sperano che l'attore posti più sguardi dietro le quinte, per scoprire altri momenti divertenti ed epici!