Shang-Chi, Simu Liu ci prova: 'Voglio fare il primo musical della Marvel!'

Nel corso di una recente intervista promozionale Simu Liu, protagonista del nuovo film Marvel Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, ha dichiarato di voler realizzare il primo musical dei Marvel Studios.

Liu, che interpreta l'eroe titolare Shang-Chi, si è detto più aperto alla possibilità di realizzare un musical canonico nel Marvel Cinematic Universe: in un'intervista con RadioTimes, ha anche dichiarato che il pubblico potrà vedere un accenno delle sue doti canore in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, dato che una scena sarà incentrata sul karaoke - come da tradizione del cinema orientale. Liu ha detto: "È troppo presto per parlare di un musical Marvel? Sono sempre stato un po' un drogato di karaoke. Potrete vedere un po' del mio talento nel film, e penso che possa essere di buon auspicio per un prossimo futuro: vorrei Shang come uno dei i primi eroi musical del MCU. Penso che sareste tutti d'accordo!".

Dopo la prima serie tv con WandaVision, la prima serie animata con What If...? e il primo speciale natalizio in arrivo per gentile concessione di James Gunn e i suoi Guardiani della Galassia, pensate che i Marvel Studios prima o poi realizzeranno anche il loro primo musical? Di sicuro negli ultimi anni la casa di produzione di Kevin Feige ha iniziato a lavorare per manipolare i vari generi cinematografici sotto una propria ottica Marvel, ma voi riuscireste ad immaginarvi un musical MCU? Ditecelo nei commenti!

