Shang-Chi, Simu Liu promette sul trailer del film Marvel: 'Varrà la pena aspettare'

Con il Super Bowl ormai alle spalle tutti i fan dei Marvel Studios si saranno accorti che nel corso della serata non è stato mostrato nessun trailer ufficiale relativo all'atteso Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings con somma delusione di chi lo attendeva con impazienza. Ma il protagonista del film, Simu Liu, ha rassicurato tutti.

La star del franchise che debutterà (forse) quest'anno al cinema è infatti intervenuto via Twitter per rassicurare i fan che con impazienza aspettavano di vedere qualche scena del film nella serata del Super Bowl ma che sono invece rimasti a bocca asciutta: "Sarà così bello quando sarà diffuso, VE LO PROMETTO. Solo non oggi... solo non oggi".

La creazione del personaggio si deve a Steve Englehart e al papà di Thanos, Jim Starlin, che lo introducono nell'Universo Fumettistico Marvel nel 1973, in un numero speciale. Dopo che l'etichetta acquista i diritti di sfruttamento di Fu Manchu, infatti, chiede ai due autori di creare un personaggio eroico e adeguato da contrapporre all'antagonista criminale. L'estetica del protagonista e della testata cavalca negli anni '70 l'onda del successo dei film di arti marziali con Bruce Lee, il cui volto e la cui fisicità tonica, asciutta ma definita sono infatti la base d'ispirazione per il look di Shang-Chi.

Per il film dei Marvel Studios, la trama è incentrata su Shang-Chi (Simu Liu), ex membro dei Dieci Anelli, l'organizzazione terroristica introdotta per la prima volta in Iron Man di Jon Favreau. Nel suo primo film stand-alone Shang-Chi dovrà confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando verrà di nuovo attirato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli.

Ricordiamo che nel cast, insieme a Liu ci saranno anche il leggendario Tony Leung (Wenwu), Awkwafina (Katy), Meng'er Zhang (Xialing), Michelle Yeoh (Jiang Nan), Ronny Chieng (Jon Jon), Fala Chen (Jiang Li) e Florian Munteanu (Razor Fist).

L'uscita è ancora prevista per il 9 luglio prossimo.