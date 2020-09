Shang-Chi, Simu Liu prende in giro il rinvio del listino Marvel: l'esilarante reazione

Il rinvio dell'intero listino cinecomic del Marvel Cinematic Universe dopo il posticipo al 7 maggio 2021 del Black Widow con Scarlett Johnasson ha fatta salire un po' l'isteria ai fan MCU, nonostante l'evidente giustezza della decisione, e comunque a riderci sopra ci ha pensato anche il protagonista di Shang-Chi, l'ormai seguitissimo Simu Liu.

L'attore ha infatti scritto via social, condividendo la notizia del posticipo: "Sta arrivando per voi la mia caldissima estate, ragazzi". Eh sì, perché il cinecomic sull'eroe asiatico ha subito un posticipo di altri due mesi.



Diretto da Destin Daniel Cretton (Il diritto di opporsi) su una sceneggiatura di David Callaham, il film vede Simu Liu nei panni di Shang-Chi, mentre Tony Leung interpreta il malvagio Mandarino. Tra i protagonisti troviamo anche Awkwafina e Ronny Chieng, sebbene i loro ruoli siano attualmente tenuti nascosti. Proprio in questi giorni, potrebbe aver confermato la sua partecipazione anche Michelle Yeoh.

In seguito agli spostamenti del calendario Disney e in particolare del Marvel Cinematic Universe dopo i non soddisfacenti incassi registrati da Tenet di Christopher Nolan, l'uscita di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings è ora prevista per il 9 luglio 2021. In attesa di nuovi dettagli sulla trama, vi rimandiamo al possibile legame tra il Mandarino e Gengis Khan.



