Shang-Chi, Simu Liu premiato con lo STARMeter Award da IMDb: 'È un vero onore'

Per Simu Liu l'ingresso nel Marvel Cinematic Universe ha rappresentato una vera e propria svolta: la popolarità dell'attore cinese ha subito un'impennata pazzesca grazie a Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, come testimonia lo STARMeter Award con cui IMDb ha voluto premiare proprio in queste ore il nuovo eroe Marvel.

Dopo aver ammesso di aver mentito al provino per Shang-Chi sulla sua reale conoscenza delle arti marziali, dunque, Simu Liu ha voluto commentare il premio consegnatogli dal noto aggregatore di recensioni: "Sono incredibilmente grato di ricevere questo STARMeter Award, è un vero onore per me. Sembra ieri che io abbia ricevuto i miei primi crediti su IMDb, ma più di 10 anni dopo posso dirmi straordinariamente fortunato ad aver potuto dare vita a degli incredibili film e serie TV. Non potrei essere più felice di ricevere questo premio" sono state le sue parole.

La star dell'MCU ha poi proseguito: "Stiamo vivendo un periodo storico davvero entusiasmante per i registi asiatici, solo 5 anni fa il panorama era completamente diverso, non c'era la possibilità di coltivare la ricchezza dello storytelling che stiamo vedendo oggi nei film di Lee Isaac Chung, Lulu Wang, Justin Chon, Kogonada, Destin Daniel Cretton, Jon Chu, James Wan, Justin Lin e tanti altri". Non solo Marvel, comunque: recentemente Simu Liu ha parlato di una sua strana fantasia su Star Wars.