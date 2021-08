Shang-Chi, Simu Liu orgoglioso del film Marvel: 'I bambini di oggi possono sognare'

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è stato presentato a Los Angeles questa settimana, e oltre alle prime reazioni al nuovo film Marvel sono aumentati anche gli sforzi promozionali in vista dell'uscita nei cinema di tutto il mondo, prevista per i primi giorni di settembre.

Nello specifico, parlando alla stampa il protagonista del film Simu Liu si è detto orgoglioso del nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, spiegando: "Quando ho saputo che la Marvel aveva scelto me, ho reagito piangendo istericamente nel mio cuscino. C'è sicuramente un po' di pressione intorno a questo ruolo, devo dire. Ho adorato i film di supereroi da bambino. Ho adorato Spider-Man, Superman, Batman, ma sono stato anche sempre perfettamente consapevole che le persone che mi assomigliavano, che avevano le mie stesse origini, non potevano avere ruoli così. Adesso invece le cose stanno cambiando e questa è una nuova storia di origine bella ed eccitante per un personaggio di cui gran parte del mondo non ha mai sentito parlare prima", ha affermato Liu. "Ciò significa che i bambini che crescono oggi avranno ciò che non ho avuto io, ovvero dei personaggi ambiziosi, che riflettono anche la loro esperienza vissuta".

Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli uscirà in Italia dall'1 settembre prossimo, per poi arrivare su Disney+ senza costi aggiunti dopo 45 giorni di esclusiva nelle sale. Per prepararvi, scoprite quante scene post-credit ci saranno in Shang-Chi.