Shang-Chi, Simu Liu mostra ai fan le sue micidiali abilità marziali

Dopo una lunga pausa causata dalla Pandemia da Coronavirus, sono finalmente ricominciate le riprese dell'attesissimo Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings con protagonista Simu Liu, che in un nuovo video via Instagram ha voluto regalare ai suoi follower un assaggio del grande allenamento per il ruolo.

Nel filmato lo vediamo infatti compiere con un incredibile gesto atletico un fantastico salto marziale con avvitamento, tanto per dare un'idea della sua preparazione per il cinecomic Marvel Studios. E in didascalia cita persino Bruce Lee e Jet Li, due delle massime ispirazione per un attore amante e praticante le arti marziali cinesi.



Diretto da Destin Daniel Cretton (Il diritto di opporsi) su una sceneggiatura di David Callaham, il film vede Simu Liu nei panni di Shang-Chi, mentre Tony Leung interpreta il malvagio Mandarino. Tra i protagonisti troviamo anche Awkwafina e Ronny Chieng, sebbene i loro ruoli siano attualmente tenuti nascosti. Proprio in questi giorni, potrebbe aver confermato la sua partecipazione anche Michelle Yeoh.

In seguito agli spostamenti del calendario Disney e in particolare del Marvel Cinematic Universe, l'uscita di Shang-Chi è ora prevista per il 7 maggio 2021. In attesa di nuovi dettagli sulla trama, vi rimandiamo al possibile legame tra il Mandarino e Gengis Khan.



