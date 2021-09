Shang-Chi, Simu Liu mette a tacere gli haters: 'Altro che flop!'

Uscito in questi giorni al cinema, Shang-Chi sta superando ogni aspettativa al box office: una bella soddisfazione per il protagonista Simu Liu, oltre che per tutto il cast e la troupe del nuovo film Marvel, che secondo i pronostici di molti rischiava un clamoroso flop al botteghino.

La decisione di portare Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli nelle sale, nonostante le nuove ondate di contagi, e la scelta di puntare su un personaggio nuovo (il primo supereroe asiatico del Marvel Cinematic Universe), alla fine sembrano aver pagato, ed è quindi il momento delle rivincite.

Lo stesso Simu Liu ha utilizzato i social per ridere in faccia ai troll, agli haters e a tutti quelli che si aspettavano un fallimento. Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, nelle sue storie Instagram l'attore ha pubblicato un collage di tutti i post e i titoli che parlavano del rischio di un flop per Shang-Chi, coprendolo con un grande "LOL" in sovraimpressione.

Il successo di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è ancora più clamoroso se si pensa che è uno dei film Marvel a più basso budget. In precedenza, lo stesso Simu Liu aveva definito "una sorta di esperimento" l'idea di far uscire il film esclusivamente nelle sale. A questo punto, sembra proprio che lo si possa dire: l'esperimento è riuscito.