Shang-Chi, Simu Liu diventa un meme con vecchie foto stock: la reazione della star

Tutte le star nascondono un passato. Anche Simu Liu, protagonista del film Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che in passato ha posato per delle foto di stock. Avete presente quelle immagini assolutamente asettiche, con persone che sorridono mentre fanno qualcosa? Ecco. I fan hanno trovato quelle di Simu Liu e ne hanno fatto dei meme.

Tutto è nato da un tweet dell'attore canadese, che dopo aver visto l'incredibile risultato del suo ultimo film Marvel al botteghino, ha postato una sua vecchia immagine stock, del 2014, in cui punta qualcosa e sorride, accompagnandola alla didascalia "le persone che pensavano che avremmo fatto flop." Ovviamente il tweet è diventato subito virale, e i fan si sono scatenati sui social, inserendo nelle foto stock anche elementi e scene della Marvel, creando dei meme. Ne trovate alcuni in fondo all'articolo.

Questo, ovviamente, è stato anche argomento di discussione nel corso del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, dove Liu è stato ospite. L'attore e stuntman ha parlato del suo passato come modello di stock, spiegando quanto in realtà non fosse molto gratificante, da nessun punto di vista. ""Se sei un bel modello, vieni pagato migliaia di dollari, cammini sulla passerella ... se sei un modello di immagini di stock, vieni pagato in genere una tariffa base di un giorno di fotografie che è di circa $ 100", ha detto Liu venerdì sera. "E i diritti delle foto che scattano sono tutti loro per sempre. Il che è molto, molto importante. Significa che i diritti non scadono mai."

Ovviamente Jimmy Fallon, nel corso dello show, gli ha mostrato alcuni dei meme nati sul web, e ha chiesto una sua reazione dal vivo. Vedete un po' cosa ne ha pensato Simu Liu nel video in cima all'articolo!

Intanto il suo ultimo film, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, è ancora al cinema dove continua a registrare numeri incredibili al Box Office, mentre la sua uscita in Cina potrebbe saltare.