Shang-Chi, Simu Liu elogia la troupe del cinecomic Marvel con una foto via social

Come sappiamo le riprese dell'attesissimo Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sono ormai terminate da qualche giorno, ma è adesso che il protagonista Simu Liu ha deciso di condividere tramite il suo profilo Instagram un'immagine per celebrare la troupe del film, spesso dimenticata dagli attori.

Lo vediamo con indosso una felpa con tanto di logo ufficiale del film e sotto il marchio "stunt team", e in didascalia l'attore aggiunge:



"Queste riprese sono state una vera maratona, interrotta da una massiccia pausa di quattro mesi durante la quale il mondo è completamente cambiato, irrevocabilmente. Siamo poi tornati alle riprese a luglio con la promessa che avremmo fatto bene, mettendo in primo piano la salute e la sicurezza delle centinaia di membri della troupe. Durante le tredici settimane abbiamo reso la sicurezza sul set una priorità assoluta, a partire dalle mascherine e dalla frequente sanificazione fino ai test rapidi e ai sistemi pod. Alla fine? Su oltre 40 mila test Covid c'è stato un solo positivo. Dalle luci al suono, dietro e davanti allo schermo, sono estremamente orgoglioso di questo gruppo di persone e non vedo l'ora di mostrarvi cosa abbiamo realizzato".



Ricordiamo che oltre a Simu Liu nei panni del protagonista e il grande Tony Leung nei panni de Il Mandarino, il film include anche nel cast Awkwafina (Crazy Rich Asians, The Farewell), Ronny Chieng (The Daily Show) e Michelle Yeoh (Crouching Tiger, Hidden Dragon), scritturati per ruoli attualmente sconosciuti. Il film mette insieme un gruppo di personaggi completamente inediti nell'universo cinematografico Marvel e, insieme a Gli Eterni, rappresenta uno dei grandi esperimenti dell'attesissima Fase 4 della compagnia di Kevin Feige.

Originariamente previsto per un'uscita a febbraio 2021, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è stato posticipato prima a maggio 2021 e successivamente al 9 luglio 2021, data che al momento sembrerebbe essere quella definitiva. Come noto ci sono stati numerosi ritardi nei film MCU a causa dal coronavirus pandemia, ma a quanto pare la compagnia si sta portando avanti col lavoro: il primo trailer di Spider-Man 3 arriverà a dicembre, per esempio, e se il buongiorno si vede dal mattino molto presto i fan potranno avere un first-look anche di Shang-Chi e Gli Eterni.