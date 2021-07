Shang-Chi, Simu Liu condivide un 'selfie con se stesso' davanti al poster del film

Diciamoci la verità: se foste tra gli ultimi ingressi di uno dei più grandi franchise cinematografici al mondo e vedeste un poster ufficiale con raffigurato il vostro volto... Non vi ci scattereste una foto? Simu Liu sì, e l'ha ricondivisa sui social.

L'attore del MCU Simu Liu continua a divertire i suoi fan sui social, e tra un finto allenamento da quarantena e le sue avventure in Animal Crossing: New Horizons ci ha tenuto compagnia durante tutto il periodo della pandemia.

Ora però si avvicina l'uscita nelle sale di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, e le strade e gli edifici si riempiono di materiale promozionale del film Marvel, come i poster dedicati proprio al suo protagonista.

E come si fa a resistere alla tentazione di farsi un selfie con sé stessi quando si passa davanti al proprio poster? Liu, come probabilmente tutti noi se fossimo nella sua stessa situazione, non ci è riuscito, ed eccolo su Twitter che ricondivide la simpatica foto con un bel "LOL" come caption del post.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli arriverà il 1 settembre nelle sale italiane. Come recita la sinossi ufficiale del film: "Shang-Chi (Simu Liu) deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli".