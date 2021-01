Shang-Chi: Simu Liu anticipa il costume, chi vincerebbe nello scontro con Hulk e Iron Man?

Messo alle spalle Avengers: Endgame e iniziata finalmente la Fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel con l'arrivo su Disney+ di WandaVision, tra non molto vedremo sul grande schermo un nuovo eroe, ovvero Shang-Chi, che avrà il volto e le movenze di Simu Liu, il quale ha anticipato alcuni dettagli sul suo personaggio nel film Marvel Studios.

Nel corso di una recente intervista concessa a Toronto Life, Liu ha anticipato alcuni dettagli relativi al costume che indosserà nella pellicola che vedrà alla regia, lo ricordiamo, Destin Daniel Cretton; l'attore ha raccontato di aver quasi pianto per l'emozione la prima volta che ha indossato il costume di Shang-Chi: "La prima volta che ho provato il costume da supereroe di Shan-Chi", ha risposto Liu alla domanda su quale fosse il momento delle riprese che gli fosse rimasto più impresso.

"La Marvel non aveva mai avuto un asiatico come protagonista, quindi è stato un momento molto raro e d'impatto, per me come attore ma anche per i miei simili. Ho quasi pianto. E' stato davvero emozionante. E dopo ovviamente verso il quinto giorno di riprese dicevo tipo: 'Oh mio dio, lo odio questo coso, perché ci sono così tante zip?'".

Nel corso dell'intervista, Liu ha anche risposto alla spinosa domanda su chi risulterebbe vincitore in uno scontro tra il suo Shang-Chi e Hulk, oppure contro Iron Man o Black Widow: "Beh vincerei io, Shang-Chi! Potrei parlarne per ore, ma per il momento non mi posso sbilanciare su quello che può fare. Di sicuro sa tirare un pugno, ma per il resto delle sue abilità dovrete aspettare".

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ha una data d'uscita attualmente fissata per il prossimo 9 luglio, ma il probabile slittamento di Black Widow potrebbe complicare i piani della distribuzione e rimandare ulteriormente il film.

Intanto vi lasciamo alla sinossi ufficiale di Shang-Chi e all'elenco del cast completo del film Marvel.