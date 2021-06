Shang-Chi, Simu Liu ammette: 'Ho rovinato una scena per fare colpo su una ragazza'

Intervistato da Vanity Fair per parlare tra le altre cose del suo imminente debutto nei panni di Shang-Chi, new entry del Marvel Cinematic Universe il cui film è in arrivo il prossimo settembre, Simu Liu ha raccontato un divertente aneddoto riguardo alla sua esperienza sul set.

Nello specifico, l'attore ha rivelato di aver rovinato le riprese di una scena d'azione per fare colpo su una ragazza della troupe. "Ho cercato di impressionare una ragazza carina della troupe durante uno stunt molto elaborato - ha raccontato Liu - Le ho fatto l'occhiolino e, quando ho iniziato a correre, ho perso l'equilibrio, sono caduto, ho battuto il ginocchio e sono fino disteso a tre metri e mezzo da terra."

Interrogato poi sui progetti a cui potrebbe prendere parte dopo l'uscita dello stand-alone, Liu non si è voluto sbottonare e ha affermato di non avere ancora in programma alcuna partecipazione ad un altro titolo del MCU. "Il mio contratto non prevede per cosa potrei essere convocato. Kevin (Feige) ha costruito questo meraviglioso ecosistema che è quasi indipendente dalle piattaforme: film, serie, streaming, videogiochi. È davvero incredibile" ha dichiarato.

Diretto da Destin Daniel Cretton, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli debutterà nelle sale italiane il prossimo 1° settembre. Intanto, Disney ha diffuso in rete un nuova immagine ufficiale di Simu Liu nei panni di Shang-Chi.