Shang-Chi, Simu Liu sulle Air Jordan: 'Inizialmente ero contrario'

In Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli la cultura cinese riveste un ruolo importantissimo: per il film con Simu Liu Marvel ha cercato di mostrarsi il più possibile rispettosa del background del protagonista, come dimostrano tanti piccoli dettagli. Qualcosa, però, ha fatto storcere il naso ad un po' di fan.

Stiamo parlando delle Air Jordan indossate proprio dal nuovo eroe del Marvel Cinematic Universe: mentre un nuovo video ci svela il legame tra Shang Chi e Razor Fist, dunque, lo stesso Simu Liu ammette di non esser stato particolarmente entusiasta dell'idea nelle fasi iniziali della produzione. Cos'è che gli fece cambiare opinione?

"Inizialmente mi opposi all'idea. Ricordo di aver fatto la prova del costume e di aver detto: 'Ma è il primo supereroe a indossare delle scarpe da corsa? Non dovrebbe indossare, non so, degli stivali da combattimento o qualcosa del genere?' Non la vedevo come loro" sono state le parole di Simu Liu. L'attore ha poi proseguito: "Quando entrammo nel vivo della produzione, però, pensai: 'Oh, in effetti gli stanno bene'. Penso lo rendano riconoscibile".

Siete d'accordo con Simu Liu o credete che il suo personaggio avrebbe dovuto indossare altro? Fatecelo sapere nei commenti! Una nuova featurette di Shang Chi, intanto, ci mostra in che modo è stato realizzato Morris.