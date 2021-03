Shang-Chi segue a cascata Black Widow: il cinecomic con Simu Liu uscirà a settembre

Mentre fa già parlare la decisione finale di Kevin Feige e Bob Chapek di distribuire contemporaneamente - in conclusione - Black Widow sia al cinema che su Disney+ in Premiere Access il prossimo luglio, rinviato a causa della Pandemia di Coronavirus, ecco che adesso a essere posticipato è anche Shang-Chi.

Originariamente previsto per un'uscita a febbraio 2021, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è stato inizialmente posticipato a maggio 2021 e successivamente al 9 luglio 2021, data che sembrava inizialmente definitiva fino a quest'oggi. Seguendo infatti a cascata il destino del lungometraggio apripista della Fase 4 cinematografica del MCU, anche Shang-Chi è stato ulteriormente posticipato, per l'esattezza di due mesi, al 3 settembre 2021 (e non in contemporanea su Disney+).



Simu Liu vestirà ovviamente i panni di Shang-Chi, accompagnato da Tony Leung nei panni di WenWu aka Il Mandarino, Awkwafina nel ruolo di Katy, Michelle Yeoh come Jiang Nan, Meng'er Zhang nella parte di Xialing, Ronny Chieng nei panni di Jon Jon, Fala Chen nel ruolo di Jiang Li e infine Florian Mounteanu di Creed II nella parte del supercriminale Razor Fist.



Speriamo sia proprio il film di Cretton l'ultimo cinecomic del MCU a essere rinviato e che tutto possa procedere per il meglio. Anche perché dalle premesse e dai rumor, Shang-Chi potrebbe essere il Mortal Kombat della Marvel.



