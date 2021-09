Shang-Chi, secondo il produttore potremmo rivedere Ta Lo nel futuro del MCU

Nel nuovo film Marvel Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, in cui vediamo i migliori combattimenti del Marvel Cinematic Universe, abbiamo scoperto l'esistenza di Ta Lo, il santuario del Grande Protettore e di molte altre creature mistiche della mitologia cinese. Il film ha fornito alcuni dettagli sulla sua storia, senza però spingersi oltre.

A quanto pare, si tratta di una location di cui scopriremo qualcosa in più nel futuro del franchise. Come riporta in esclusiva The Direct, infatti, il produttore dei Marvel Studios Jonathan Schwartz ha anticipato che i prossimi titoli del MCU potrebbero continuare a esplorare la mitologia di Ta Lo.

"Mi sembra ancora presto per metterci un'etichetta, ma penso che in futuro verrà rivelato qualcosa in più su Ta Lo" ha affermato il produttore. Gli ha fatto eco Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli: "Ta Lo esiste in un piano interdimensionale. È il luogo in cui si svolge il culmine del nostro film e il set in cui tutte le nostre trame si uniscono, quindi era fondamentale che fosse impattante."

Sembra lecito, a questo punto, aspettarsi un approfondimento, così come sarebbe utile rivedere cinque film Marvel per capire meglio Shang-Chi. Ta Lo contribuirebbe così a espandere l'universo Marvel nella Fase 4 e oltre: secondo alcune voci, infatti, potremmo vedere anche la mitologia di Atlantide in Black Panther: Wakanda Forever.