Shang-Chi 2: secondo alcune voci nel sequel ci sarà anche Iron Fist

Sono trascorsi ormai tre anni dall'uscita di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e, secondo alcune recenti indiscrezioni, nel sequel in corso potrebbe comparire anche Iron Fist.

Sembrano esserci grandi progetti in cantiere per Shang-Chi, l'eroe Marvel esperto di arti marziali interpretato da Simu Liu. Dopo la conferma che Destin Daniel Cretton sarà il regista di Shang-Chi 2; adesso si vocifera che il sequel possa essere intitolato Shang-Chi and the Wreckage of Time.

Come indica il possibile titolo del film, un altro rumor suggerisce che nel sequel sarà inclusa anche la dimensione del viaggio nel tempo. Di conseguenza, aumentano le possibilità che Iron Fist possa entrare nelle vicende della storia, ma continuano a esserci dubbi su quale versione del personaggio vedremo.

Mentre i fan hanno stilato una classifica di quelli che potrebbero essere i 5 villain più probabili di Shang-Chi, Simu Liu non sa con certezza quando avverrà il ritorno del suo personaggio sugli schermi. "Onestamente non so quando succederà", spiega l'attore. Liu si è comunque mostrato entusiasta per il sequel e ha fiducia nel lavoro di Cretton: "Destin è un regista davvero speciale e siamo molto felici di averlo con noi".

