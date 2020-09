Shang-Chi, scoprite quale personaggio interpreta Michelle Yeoh

Purtroppo i fan dovranno attendere ancora diverso tempo per vedere nelle sale Shang-Chi, posticipato ufficialmente al luglio 2021, dopo lo slittamento di Black Widow e degli altri titoli del Marvel Cinematic Universe. La produzione di Shang-Chi attualmente è ben avviata in Australia, dopo l'interruzione dei lavori causa Coronavirus.

Al momento la trama del film è piuttosto nebulosa; la presenza dei Dieci Anelli del Potere potrebbe potenzialmente aprire la strada a forze più mistiche.

Diversi rumor sostengono che l'enorme set costruito a Sydney sarà utilizzato come The Valley of the Sleeping Dragon, luogo di riposo di Fin Fang Foom:"Un luogo collinare e balneare, con un tempio al centro che funge da spiaggia stessa [...]".



Inoltre le voci che volevano il personaggio di Gengis Khan all'interno della trama potevano riferirsi ai protettori d'élite della Valley of the Sleeping Dragon. Inoltre il villaggio sarebbe guidato da un anziano, noto come Huang Bo, che viene raggiunto dal personaggio di Michelle Yeoh, ancora senza nome. Tuttavia i personaggi vengono così descritti:"[...]Un anziano noto come Huang Bo, raggiunto nel villaggio da un altro feroce protettore: il personaggio di Michelle Yeoh".

Viene svelato quindi il ruolo assegnato a Michelle Yeoh, anche se si attendono maggiori dettagli su questa figura di feroce protettore che sembra essere stata assegnata all'attrice malese.

Nelle scorse ore Simu Liu prende in giro il rinvio del listino Marvel, che ha lasciato scioccati molti fan. Lo stesso Simu Liu ha dato prova delle sue abilità marziali. Liu ha partecipato al film di Guillermo del Toro, Pacific Rim.