Shang-Chi, lo sceneggiatore rivela alcune storyline non utilizzate

In una recente intervista ai microfoni dell'Hollywood Reporter, il co-sceneggiatore del riuscito film diretto da Destin Daniel Cretton (la recensione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli) ha avuto modo di rivelare alcune interessanti storyline non utilizzate nel nuovo cinecomic del Marvel Cinematic Universe.

In verità, nell'intervista lo sceneggiatore Dave Callaham ha rivelato che c'erano alcune storyline dei fumetti del personaggio che gli era stato "chiesto espressamente di evitare". In merito, l'autore ha spiegato a THR:



"Non avevo onestamente alcuna familiarità con Shang-Chi. Quando ho ottenuto il lavoro, mi hanno dato una marea di fumetti da leggere e studiare per la sceneggiatura. Un certo numero erano relativi alla sua storia d'origini, dunque più vecchi di altri, e in verità erano piuttosto problematici in termini di stereotipici asiatici".



Callaham ha rivelato poi di essersi posto un interrogativo importante: "Cos'è che vuole dirmi questa storia mentre sto mettendo la faccia di un asiatico sul grande schermo? Quando ho mandato tutto al produttore Jonathan Schwartz, lui mi ha detto di non osare troppo con determinate soluzioni di scrittura, di non avvicinarmi troppo a qualcosa che era già in programma altrove. A parte queste piccolezze, mi hanno lasciato fare quello che desideravo".



