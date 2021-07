Shang-Chi, lo sceneggiatore: 'È un film incredibilmente importante, ecco perché'

Il prossimo film del Marvel Cinematic Universe ad approdare nelle sale dopo Black Widow sarà Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, e secondo lo sceneggiatore David Callaham, la pellicola ha tutto il potenziale per cambiare le carte in tavola. Scopriamo in che senso.

Intervistato dai microfoni di CBR, Callaham ha detto la sua sull'impatto che il film Marvel con protagonista Simu Liu avrà non solo sul MCU, ma sul mondo del cinema in generale, in particolare in fatto di inclusività e rappresentatività.

"Su una scala più ampia, credo che ciò che mi piacerebbe dire è che sia un film incredibilmente importante" ha infatti affermato "Io stesso sono di origini sino-americane, e quindi l'opportunità di essere parte del primo film sui supereroi di tale portata che ha come protagonisti dei sino-americani credo sarà molto importante ed estremamente significativo, non solo per i fan asiatici, ma per tutti, anche solo per questioni di visibilità e rappresentatività".

"Per questo non potrei essere più felici del fatto che tutto ciò stia accadendo. Ci troviamo in un periodo particolarmente difficile al momento. Quindi [Shang-Chi] credo e spero che cambierà davvero il modo in cui le persone guardano a questo tipo di film e a quello che si può trovare sugli schermi in futuro" ha concluso lo sceneggiatore.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli arriverà nelle sale a settembre 2021. Nel cast troviamo, oltre a Simu Liu, anche Awkwafina, Tony Chiu-Wai Leung, Michelle Yeoh, Florian Munteanu, Fala Chen, Ronny Chieng, Dallas Liu, Meng'er Zhang e Alexandre Chen.