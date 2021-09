Shang-Chi: una delle scene post-crediti spiana la strada al prossimo film sugli Avengers?

Le scene post-crediti sono uno degli aspetti caratteristici dei film targati Marvel Studios e anche Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli ne conterrà ben due a conclusione della storia, una piazzata come sempre a metà dei titoli di coda e una alla fine di questi ultimi. Ma cosa mostrano queste scene in particolare? Scopritelo dopo il salto!

Come sempre la strategia dei Marvel Studios è quella di presentare a ogni nuova Fase cinematografica dei nuovi eroi che poi ritroveremo nei sequel o nei film crossover successivi, quindi è indubbio che la produzione stia già pensando al prossimo grande film sugli Avengers e mancando sia Iron Man che Captain America che Vedova Nera, è necessario introdurre agli appassionati dei nuovi personaggi. E' quello che riesce a fare in maniera fresca e divertente questo Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli che ci proietta direttamente nel mondo orientale e nella sua cultura millenaria.

Attenzione: se non avete ancora visionato la pellicola con Simu Liu non procedete con la lettura di questo articolo perché contiene degli SPOILER sulle scene post-crediti del film.

Ci sono ben due scene post-crediti nel film diretto da Destin Daniel Cretton: nella prima vediamo Shang-Chi e Katy a cena con alcuni amici dopo l'epico scontro finale. I loro amici sono emozionati per la cena ma non sono convinti della storia che Shang-Chi e Kary stanno raccontando, fino a quando non si apre un portale con lo Sling-Ring all'interno del ristorante.

Wong esce fuori dal portale e chiede di Shang-Chi, con sorpresa di tutti i presenti al ristorante, specialmente gli amici. Così Shang-Chi e Katy lo seguono e arrivano al Sanctum Sanctorum dove Wong prende gli anelli per analizzarli. A loro si uniscono anche Captain Marvel e Bruce Banner, tramite degli ologrammi già visti in Endgame. Carol ha un taglio di capelli lungo ma non quanto nel suo film standalone, mentre Banner porta qualcosa per il braccio ferito in Endgame.

I presenti si interrogano sul materiale di cui sono fatti gli anelli, con Shang-Chi che li informa che sono in suo possesso da 1000 anni. Carol, Wong e Banner arrivano alla conclusione che qualcuno sta inviando dei messaggi, ma "dei messaggi da dove?". Shang-Chi è ora un membro degli Avengers!

Su queste pagine trovate già la recensione di Shang-Chi e le nostre interviste a Simu Liu e al resto del cast.