Shang-Chi, una scena tagliata ci rivela il legame tra l'eroe e Razor Fist

Il tema della famiglia ricopre un'importanza fondamentale in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: il film con Simu Liu è parecchio incentrato sul rapporto tra il nuovo eroe del Marvel Cinematic Universe e i membri della sua famiglia, in particolar modo con suo padre Wenwu. C'è però dell'altro oltre a ciò che abbiamo visto in sala.

Già nei mesi scorsi il regista Destin Daniel Cretton aveva svelato l'esistenza di un fratello di Shang Chi presente in una scena tagliata del film: non si tratta, però, della scena tagliata pubblicata proprio in queste ore, che in qualche modo approfondisce comunque un legame di fratellanza.

Nella sequenza in questione vediamo infatti proprio il Mandarino svelarci le origini di Razor Fist, l'assassino con una lama al posto del braccio (pardon, del pugno!) che a quanto pare possiamo considerare a tutti gli effetti fratello adottivo di Shang-Chi, essendo stato raccolto da Wenwu in Romania, quando lo vide tutto solo in strada riportandogli alla mente, appunto, suo figlio.

Una scena che, dunque, approfondisce non solo le origini di Razor Fist, ma anche il suo legame con Shang-Chi, rendendolo molto più forte di quanto mostratoci dalla versione cinematografica del film. Retroscena familiari a parte, comunque, ecco cinque film simili a Shang Chi che dovreste recuperare se avete amato il film Marvel.