Shang-Chi, questa scena tagliata avrebbe cambiato completamente il destino di Razor Fist

Il penultimo film dell'MCU, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, è tornato come titolo di tendenza dopo la distribuzione su Disney+. Per l'occasione, la major ha reso pubblica una scena tagliata in cui troviamo una versione molto diversa del villain Razor Fist. E che avrebbe cambiato completamente il finale del film.

In queste ore, il film dedicato al nuovo supereroe dal lontano oriente è tornato di tendenza sui principali canali social. Non solo per le critiche di poca credibilità rivolte a Shang Chi e per quel vecchio post, profetico, in cui Simu Liu prefigurava il suo ruolo in Shang Chi. Ma anche perché la Marvel ha voluto condividere su YouTube una scena girata e poi mai inserita nel montaggio finale del film. Al centro della vicenda c'è il villain Razor Fist, un cattivo atipico e a doppia faccia che pur mandato a uccidere il personaggio di Liu, collabora poi con la sorella Xialing.

La natura doppia di questo rapporto è determinata, ovviamente, dal passato criminale del protagonista, che ha disconosciuto l'organizzazione paterna dei Dieci Anelli. E se questa scena fosse stata inserita, avrebbe accresciuto ancora di più la natura ambigua di questo personaggio. Durante la battaglia finale infatti, alla quale Razor Fist sopravvive da montaggio finale, lo si vede incoraggiare Katy, amica di Shang-Chi, a prendere le armi e farsi coraggio per sconfiggere il nemico in netto vantaggio.

Per permetterle di riprendere il suo arco, Razor Fist si sacrifica, ucciso dalle creature. Al di là della scena, che anzi fa quasi sorridere nel suo mostrare l'aspetto di questi film prima del ritocco in CGI, questo evento avrebbe cambiato totalmente la scena post-credits in cui si vede Razor Fist unirsi a Xialing per rifondare i Dieci Anelli, e quindi anche il futuro del personaggio.

L'attore Florian Munteanu ha parlato proprio di questo: "Lui ora sta seguendo un nuovo leader non solo per onorare quello che è poi il suo patrigno, perché alla fine Wenwu gli ha dato una nuova vita, uno scopo e una casa. Lo ha addestrato e l'ha preso lontano dalle strade. Xialing è sua figlia, quindi ha più significato che seguire un nuovo leader, ma dovremo vedere cosa succede. Non vedo l'ora".